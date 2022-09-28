青柳は6回1失点の粘投で8試合ぶりとなる13勝目■阪神 4ー1 ヤクルト（27日・神宮）阪神は27日、ヤクルト戦（神宮）に4-1で勝利し、3位タイに浮上した。先発の青柳が6回1失点で8試合ぶりとなる13勝目をマーク。チームはCS争いに踏みとどまったが、現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「絶対にやってはいけないミスがあった」と指摘した。先発の青柳は序盤に制球に苦しんだが、6