サイゼリヤで注文時に使用する注文用紙がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】AA09、WN02…サイゼリヤの注文用紙きっかけになったのはだいすけさん（@daisuke_wine）による「友人夫妻とサイゼリヤ。注文用紙にメニュー番号を書き、店員さんが料理名を読み上げて確認。『このシステム意味ある？』と言った友人に、カフェ経営者の奥さんが一言。『でもこれなら、注文まとまってないのに店員よび出して時間かかるグループ客がなく