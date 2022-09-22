6人組YouTuberグループ「東海オンエア」が2022年9月18日に公開した動画で、便器に落としたカップ焼きそばを直接食べる場面があり、視聴者から賛否の声が上がっている。「俺は食べれるよ、かましてやったぜ」波紋を広げているのは、18日に公開された「マジかましてえから視聴者の無茶振りに応えまくるわ！！！！！」との動画だ。メンバーの虫眼鏡さん・てつやさん・しばゆーさん・りょうさんの4人が2組に分かれ、ファンからツイッタ