「Fスポーツ パフォーマンス」が高性能すぎる！トヨタが展開する高級ブランド「レクサス」はセダンをはじめ、クーペやSUVといったさまざまなジャンルのモデルをラインナップしています。そのなかで、標準仕様とは別に、よりスポーティな「Fスポーツ」というグレードが各車に用意されているのですが、Fスポーツをさらに高性能化した「Fスポーツ パフォーマンス」が新たに設定されました。【画像】めちゃくちゃカッコいい！ Fス