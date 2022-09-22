ローソンは、「バスク風チーズケーキ」ブームをけん引した大ヒット商品「バスチー」(2019年3月発売)の販売を終了し、9月26日から新たなチーズケーキ「濃厚生チーズケーキ」(248円、以下税込)を発売する。【関連記事】ローソン「ドラクエX」キャンペーン開催、限定アイテム「しぐさ書･からあげ」やふくびき券･メタル迷宮招待券などプレゼント/ドラゴンクエストXオンラインまた、専門店などで近年人気が高まっている仏ボルドー地方の