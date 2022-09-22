宮城県警仙台中央署は２０日、仙台市青葉区、整体師の男（４３）を準強制わいせつ容疑で逮捕した。 発表によると、男は６月３日午後７時頃、経営する整骨院に来院した４０歳代女性に「サービスしますから」と言って施術を続けた後、うつぶせの女性の尻に顔をうずめた疑い。調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めている。女性が署に被害を相