マツダの新世代『ラージ商品群』が発売開始 マツダは2022年9月15日に新型SUVの『CX-60』を発売しました。 CX-60はマツダの新世代プラットフォーム『ラージ・アーキテクチャー』を採用した『ラージ商品群』の第1弾モデルとして登場し、直列4気筒ガソリンエンジンのほか、直列6気筒ディーゼルエンジンや、ガソリンエンジンのプラグインハイブリッド、ディーゼルエンジンの