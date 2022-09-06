米アップルの人気スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の価格に異変が起きている。急激な円安を背景に、海外への転売を見込んだ中古市場の一部で、販売価格が新品を上回る逆転現象が続く。現行の「１３」などを７月に値上げしたアップルは７日にアイフォーンの最新機種を発表する見込みで、その値決めにも影響は及びそうだ。 アップルは７月１日、アイフォーンの日本での値上げに踏み切った。「１