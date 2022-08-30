◆第１７回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会最終日▽決勝阪神タイガースＷｏｍｅｎ５―３九州ハニーズ（３０日、千葉県成田市、大谷津運動公園野球場）阪神の女子チーム・阪神タイガースＷｏｍｅｎ（兵庫）が、創部２年目で女子硬式野球のクラブチームの頂点に初めて立った。この日行われた九州ハニーズ（福岡）との決勝、初回に主将・三浦伊織の先制犠飛などで２点を挙げると、２回、４回にも追加点。６回に反撃を受け