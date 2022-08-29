◆東京女子プロレス「ＧｏＧｉｒｌ３〜女性限定無料興行〜」大会（２８日、東京・後楽園ホール、観衆５００人）東京女子プロレスが初の女性限定興行を開催した。同団体では従来から割安のレディースシートを設けるなど、女性ファンの獲得に注力。昨年４月４日（無料）と７月１１日（有料）には東京・板橋グリーンホールで女性限定興行を行ったが、今回、プロレスの聖地で初の試みに打って出た。大会にはＤＤＴの赤井沙希、
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