モレノ球団オーナーは数か月前から売却計画との報道もエンゼルスが検討を始めた球団売却には、様々な要因があると米メディアでも報じられている。ただ、なぜ今のタイミングなのか……。チームを代表するスーパースター大谷翔平投手は、今季中のトレードが囁かれながら残留。その決断にアート・モレノオーナーの意向も強く反映されたと伝えられており、「このためにオオタニサンを残したのかとしか思えないようなタイミング」とフ