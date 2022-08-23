ftn心理テストであなたの素顔をチェック！ 4つの選択肢の中から直感で答えを選んでみてください。 Q. 海外から友人が遊びにきました。あなたならどこへ案内しますか？ 1. 神社やお寺2. おいしい和食のお店3. 山や海などの自然4. 伝統工芸の体験 あなたの「世渡り上手度」 相手の心に素早く入り込み、どこにいても人気者になる「世渡り上手」。世渡り上手な人は目上の人からも気に入られて、どんな問題でも要領よくこなしてい