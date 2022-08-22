きょう午前、名古屋市北区で空港に向かっていたバスが高速道路上で横転し、2人が死亡しました。バスは事故の前に、「ふらふら走行していた」という目撃情報もあり、警察が状況を調べています。事故が起きたのは名古屋市北区の名古屋高速道路豊山南出口付近で、きょう午前10時10分ごろ、名古屋の栄発名古屋空港行きの高速バスが横転・炎上しました。乗用車1台も事故に巻き込まれ、警察や消防によりますと、この事故で乗客1人とバス