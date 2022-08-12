世界各国からExcelのプロが集い複雑なタスクをこなす世界大会「Financial Modeling World Cup(FMWC：財務モデリング ワールドカップ)」の一貫として開かれたイベントがYouTubeに加えてスポーツ専門チャンネルのESPNでも放映され、多くのExcelファンが熱狂しました。Excel Esports: ALL-STAR BATTLE - YouTubeFinally, mainstream esports acceptance: ESPN airs Microsoft Excel All-Star Battle | PC Gamerhttps://www.pcgamer.co