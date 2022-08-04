世界のVIPのためのSUV「アーマード キャデラック・エスカレード“チェアマン”VIPエディション」2022年7月26日、カナダの装甲車両メーカー「INKAS Armored Vehicle Manufacturing(以下INKAS)」は、同社が銃弾や爆破に耐えられるよう改造を施したキャデラック「エスカレード」の、「アーマード キャデラック・エスカレード“チェアマン”VIPエディション」を発表しました。キャデラック「エスカレード」を超豪華な装甲仕様に仕立