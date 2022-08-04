人気漫画『ONE PIECE』（作者：尾田栄一郎）が、4日発売のコミックス最新103巻で全世界累計発行部数が5億1000部を突破した（国内4億1000万部以上、海外は60の国と地域で流通し1億部以上）。初版発行部数も47巻連続で300万部を超えており、今回、「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ」として2014年12月末に登録されたギネス世界記録を更新した。【動画】ルフィのギア５お披露目！新刊発売記念で公開された『ONE
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