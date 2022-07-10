―［貧困東大生・布施川天馬］― 現役東大生の布施川天馬と申します。学生生活の傍ら、ライターとして受験に関する情報発信などをしています。◆改めて大切さがわかる「学校のお勉強」皆さんは学生時代の思い出といえば、どんなことが思い浮かびますか？部活の思い出を語る方もいらっしゃれば、友人や恋人とのエピソードを楽しげに話される方もいらっしゃいます。僕自身はといえば、完全に部活人間だったので、朝も夜もひ