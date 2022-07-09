7月8日、安倍晋三元総理が銃撃され、亡くなった事件。各テレビ局は通常番組を休止し、特別体制を敷いて報道を続けたが、テレビ東京だけは断片的に経過を報じたものの、基本的には通常番組の放送を続けた。そしてこの日の午後11時、事件発生後、同局の看板ニュース番組『WBS』が放送された。番組では、安倍元総理死去のニュースが大きく取り上げられ、ジャーナリストの池上彰氏がコメンテーターとして登場した。「池上さんは10