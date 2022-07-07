¹¾ÌîÂô°¦Èþ¡Ê25¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿ËÌ¾ò·Ä¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»ä¤¿¤Á¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¡¢¡Öº£Ç¯Èà¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2¿Í¤Ç¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï2Ç¯Á°¤Îº£º¢¡¢¡ØÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ÊÎø¤¬¤·¤¿¤¤6¡Ù¤È¤¤¤¦AbemaTV¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç½Ð°©¤¤¡¢ºÇ¸å