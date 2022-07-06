¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â6µ¤Åû¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯É½ e-SKYACTIV D ²¤½£¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ï2022Ç¯7·î5Æü¤Ë¡¢3.3¥ê¥Ã¥¿ーÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Øe-Skyactiv D¡Ù¤òÅëºÜ¤¹¤ëCX-60¤ò¡¢2023Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¼õÃí¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëe-Skyactiv D¤òÅëºÜ¤¹¤ëCX-60¤Ï¡¢48V¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ØM HYBRID BOOST¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â½ÐÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀ­