À¸»ºÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¼õÃíÄä»ß¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡õLX¡Ú¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´169Ëç¸½ºß¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤´ÃíÊ¸¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300    Á°ÅÄØª²ð¡Ö¤´ÃíÊ¸ºÆ³«¤Ë¤Ä¤­