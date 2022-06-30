「イースタン、巨人−楽天」（３０日、ジャイアンツ球場）巨人の井納翔一投手（３６）が先発し、４回を９安打６失点と炎上した。立ち上がりから不安定さを露呈した。初回無死、渡邉、マルモレホスと連打を浴びて、無死二、三塁。黒川を空振り三振に抑えるが、横尾に右前適時打を許し、先制点を献上した。二回も安打と味方の失策が絡み追加点を許すと、０−２の四回には２本の適時打を含む３安打１四球で一挙４失点と大崩れ