KDDIは6月30日、インターネットサービス「auひかり」の契約解除料引き下げなどを発表した。7月1日以降の新規契約／料金プラン変更が対象となる。なお、今回の発表内容はプロバイダとして「au one net」を選択した場合のもの。他社プロバイダ利用時は提供条件が異なる。○契約解除料引き下げ7月1日以降の契約を対象に、中途解約時の契約解除料を引き下げる。「auひかりホーム ギガ得プラン」は10,450円から4,460円、「auひかりホー