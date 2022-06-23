◇セ・リーグヤクルト10ー0中日（2022年6月23日バンテリンD）ヤクルトは23日の中日戦（バンテリンドーム）に10─0で快勝した。村上宗隆内野手（22）が先制満塁弾を含む2本塁打6打点、山田哲人内野手（29）の走者一掃の3点二塁打など、中軸が活躍。投げては先発の高梨裕稔投手（31）が日本ハム時代の17年以来、5年ぶりの完封勝利で5勝目を挙げた。この日、2位の巨人がDeNAに敗れたため、両チームのゲーム差は今季最大の10ゲ