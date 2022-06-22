犬の散歩中に気性の荒い野生のアライグマに追いかけられ、恐怖で悲鳴をあげる女性の様子を捉えた動画がTikTok上で話題を呼んでいる。女性は急いで家に駆けこんだものの、外に出たままだった愛犬を家の中に入れようとドアを開けたところアライグマが侵入してしまったという。『WSVN 7News』などが詳細を伝えている。【この記事の他の写真を見る】野生のアライグマに追いかけられてしまったのは、米フロリダ州オーランド在住のナイケ