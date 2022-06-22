乃が美ホールディングスは7月1日に、同社が展開する高級「生」食パン専門店「乃が美」において、「生」食パンの新ラインとなる「黒山乃が美」を発売する。価格は、レギュラー（2斤）が972円、ハーフ（1斤）が486円。「黒山乃が美」は、もっちりとした中の生地がおこげで覆われた、革新的な味わいのある食パンで、高難度の独自製法によって食パンにおいてタブーとされる“焦がし”にあえて挑むことで誕生した。職人たちが技術