エイベックスの松浦勝人会長が2022年6月21日、公式YouTubeチャンネルに、"一人ワイルドスピード"と称し、自身が所有する5台のスーパーカーをズラリと並べたショート動画を公開した。ラ・フェラーリ、ランボルギーニなどが一堂に集結松浦氏は、6月9日に投稿した動画「【総額20億】待望のマクラーレン・セナが登場！1人ワイルドスピード状態で東京をざわつかせるw」などで、マイカーを格納するガレージハウスを新たに設けるべく、候