「幸せな恋愛がしたい！」と思ったとき、必要な条件は人それぞれです。相手に経済力を求める人もいれば、優しさやマメさを求める人もいるでしょう。そのように、求める条件は女性の価値観によって異なります。ですが一方で「この人は避けた方が良い」という条件は一致しているでしょう。では、その「避けたい条件」の一つ、モラハラ男を初デートで見抜くためにはどういうチェックポイントを知っておけば良いのでしょうか。■自慢話