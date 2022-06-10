【モデルプレス＝2022/06/10】6月10日に新アルバム「Proof」をリリースしたBTSのRMが同日、自身のInstagramストーリーを更新。足首に刻まれた数字に注目が集まっている。【写真】RM、タトゥーを入れない理由は？◆RM、遂にタトゥーを入れた？SNS上で話題にRMは「Proof」のタイトル曲「Yet To Come」のMVが公開された数分後、足首が写ったモノクロの写真を公開。その素肌には「7」と思われる数字が刻まれている。以前から“友情タト