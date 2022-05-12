珍しく、怒りに満ち満ちたコメントだった。「１軍に残りたいという姿勢がまったく見えない。バットを出さない限り一生結果は出ない」日本ハムの新庄剛志監督が激怒したのは、２対４で破れた５月10日のオリックス戦だ。新型コロナウイルスがチーム内で拡大し吉田正尚など主力を欠くオリックスに対し、打線は４番・野村祐希の２ラン以外は沈黙。10三振を喫した。守備では、捕手の宇佐見真吾が３塁走者のスタートに気づかず本盗を許す