中国では大型連休が明け、5日から平日に戻りましたが、北京では行動制限が続いています。空調を通じた感染拡大を警戒し、冷房の使用が禁止された地域もありました。◇4月下旬からの感染者が500人を超えた北京。（4月22日〜5月4日:感染者の合計 505人 中国当局発表）中国では大型連休が明け、5日から平日に戻りましたが…記者（中国・北京、5日）「きょうもそれなりに車通りはあるのですが、バスの中を見ますと、客はほとんど