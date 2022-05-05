歌手・松浦亜弥の復活を期待する声がネット上で集まっている。4月18日から公開されている「ネスカフェ エクセラ」の新CMに出演している松浦。松浦にとって11年半ぶりのテレビCM出演。さらに表舞台に登場するのも9年ぶりとなるが、ネット上からはまったく変わっていないビジュアルに驚きの声が集まっている。>>久々登場の松浦亜弥に歓喜の声、完全復帰は 結婚当時は“裏切り”と風当たりが強かった?R
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