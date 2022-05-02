全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、5月3日から「こどもの日バーレル」（税込2500円）と「こどもの日パック」（税込1900円）、5月6日から「母の日バーレル」（税込1900円）が販売されます。発売に先駆け、店頭で予約も受付中です。 各3日間限定のお得なメニュー5月3〜5日の期間限定で販売される「こどもの日バーレル」と「こどもの日パック」。オリジナルチキンをはじめ、小さなお子さんも食べやすいナゲットやチョコパイを