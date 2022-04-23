有村昆が、4月21日放送の『じっくり聞いタロウ』（テレビ東京系）で不倫騒動の真相を語った。2021年5月に女性とのラブホテルでの密会が報じられた有村は、7月には妻の丸岡いずみとの協議離婚が成立。女性には、インスタグラムのDMでアプローチして食事に行ったという。どうやって口説いたのか聞かれると、下ネタクイズをおこない「飲みの席で楽しい雰囲気のまま、誘ったら（相手が）『いいよ』って」と告白。「僕、お酒一滴