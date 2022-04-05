ほぼ日が企画製造販売を行う「ほぼ日手帳」の2023年版と、大人気マンガ『ONE PIECE』の世界をたのしめるムック『ONE PIECE magazine』のコラボレーションが決定した。＞＞＞『ONE PIECE magazine』版 ほぼ日手帳のデザインイメージを見る（写真4点）ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」から生まれたオリジナルグッズ「ほぼ日手帳」は、毎年9月1日に発売される手帳シリーズ。2023年版で22年目を迎え、2021年版では世界で74万部を売