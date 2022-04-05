◆ 奪三振率「14.79」は両リーグぶっちぎりの数字ロッテ・佐々木朗希が奪三振ショーを披露した。4月3日の西武戦に先発登板した佐々木は、5回までに毎回2三振を奪う10奪三振をマーク。その後も毎回奪三振を積み上げ、最終的に8回を13奪三振・1失点。本拠地・ZOZOマリンスタジアムでの初勝利を挙げた。佐々木は前回登板であった3月27日の楽天戦でも、初回をいきなりの3奪三振で三者凡退に抑えるなど、毎回の6回10奪三振をマー