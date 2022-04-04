にひぱぱの愛称で親しまれる漫画家・二平瑞樹さんの家族を描く新しい時代の家族像。 あんまり頑張りすぎず、今日もノーテンキでいきましょう！ 困っちゃなー、もう!!…6かわいい看板に炸裂した長男の衝撃的なひと言 作／二平瑞樹