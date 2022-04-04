お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（46）が3日放送のテレビ東京「有吉ぃぃeeeee！そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（日曜後10・00）に出演。共演する有吉弘行（47）に、交際女性をまだ紹介していないことが明かされた。この日のロケ先は東京・新宿の花園神社。今年1月に一般女性と交際宣言した田中は恋愛成就や夫婦円満のご利益があると言われる威徳稲荷神社も訪れ、「なんかお願いしようかな」とウキウキしな