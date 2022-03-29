ニコラス・セペダ被告の初公判に向け裁判所内で準備する関係者＝29日、フランス東部ブザンソン（共同）【ブザンソン共同】フランス東部ブザンソンに留学していた筑波大生黒崎愛海さんが2016年に行方不明になった事件で、殺人罪に問われた元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（31）の初公判が29日、ブザンソンの裁判所で開かれ、被告は「私は愛海を殺していないと明確に言いたい」と無罪を主張した。審理は陪審制の重罪院で