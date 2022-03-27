カラーやブリーチを繰り返すことで、ダメージが気になるようになってしまった髪の毛。シャンプーやトリートメントを変えるなどいろいろ試してはいますが、やっぱり限界もあり……。そんなとき、美容師さんにすすめられたのが「コームを使う」という方法でした。お風呂用のヘアケアコームmapepe「バスタイムヘアケアコーム」825円（税込）私が導入したのは、mapepeの「バスタイムヘアケアコーム」。その名の通りお風呂で使う用に作