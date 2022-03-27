0−100km／hは4.5秒という俊足EVアウディジャパンは2022年3月22日、アウディの電気自動車「e-tron」「e-tronスポーツバック」シリーズに、初めてのパフォーマンスグレードのSモデル「e-tron S」「e-tron Sスポーツバック」を追加導入しました。発売は同年4月初旬を予定しています。アウディ「e-tron S」新型e-tron S／e-tron Sスポーツバックはバッテリー総容量95kWhで、ベースモデルが前後各1基、計2基に対してフロントに150k
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