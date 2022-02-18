サントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史社長は１８日の決算記者会見で、２０２２年春闘の賃上げについて「年収ベースで３％以上をぜひやりたい」と述べた。基本給を底上げするベースアップ（ベア）や定期昇給、賞与を合わせた引き上げ幅にする考えで、「コロナ禍で大変苦労した社員に報いたい」と語った。 サントリーＨＤが１８日発表した２１年１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前期比