14日午後1時過ぎ、岐阜県大垣市の養老鉄道大垣駅の職員から「男に突然、刃物で切られた」と110番通報があった。岐阜県警大垣署などによると、同日午後0時50分ごろ、同駅の職員用休憩室に男性職員（32）が清掃に入ったところ、室内に潜んでいた男に突然、左腕を切られたという。職員は軽いけがを負った。同署は銃刀法違反などの容疑で捜査している。男は身長約165センチくらいのやせ形、黒色の目出し帽とジャージーの上下を着