北京五輪のマスコット「ビンドゥンドゥン」を漢字でタグ付けすると絵文字が出てくると、Twitter上で話題になっています。ビンは「こおり」と打つと候補に出てくる「冰」。ドゥンドゥンは「トン」と打つと候補として出てくる「土偏に敦」の文字です。Twitter上のコメントでは「日本語では反応しないのね・・・残念！」や「絵文字かわいい」などの声が寄せられています。