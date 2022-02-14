上田敏也さんオリコン

声優の上田敏也さん死去 88歳、「おじゃる丸」トミー役など

  • 声優の上田敏也さんが8日に88歳で死去したことが分かった
  • 「特攻野郎Aチーム」などの米俳優ダナ・エルカーの日本語吹き替えを担当
  • アニメ「ポケモン」のカツラ役や「おじゃる丸」のトミー役などで親しまれた
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