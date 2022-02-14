全世界で最も人気を呼んだ韓流コンテンツの中でドラマは『イカゲーム』が、歌手はＢＴＳ（防弾少年団）が圧倒的に１位を占めた。文化体育観光部と韓国国際文化交流振興院は１４日、２０２２年海外韓流実態調査でこのように明らかにした。調査結果によると、コロナ禍の長期化による景気低迷にも全体文化コンテンツ消費の中で韓流コンテンツが占める消費の割合と規模は増えたと発表された。全体文化コンテンツ消費で韓流１０分野が占