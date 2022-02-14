―［あの企業の意外なミライ］― ◆昭和の象徴的ホテルの売却コロナ禍で業績が悪化している鉄道各社が資産圧縮を進めており、西武ホールディングスも名門「プリンスホテル」の売却を決めました。2月10日、西武HDは子会社プリンスホテルが保有するホテルやゴルフ場､スキー場など31施設をシンガポール政府系投資ファンドGICへの売却を決め、売却額は1500億円程度とみられています。日本において「ホテルといえばプリンスホテル