◇藤井新王将誕生から一夜明け藤井新王将が対局中に食べたおやつにも注目が集まった。高槻対局で食べた「はにたん最中」を販売する地元和菓子店「薩喜（さつき）庵」には、地元客や全国からの注文が殺到。3日間で約2000個が完売となった。担当者は「これまでの最高は1日200個。現在も300〜400個が売れています」とニンマリ。大田原対局で注文したホテル花月自家製の「栗の小倉ようかん」は対局から10日ほど経過したが、人