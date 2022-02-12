米国スキー・スノーボード連盟が北京冬季五輪の同国スノーボードクロス代表コーチのフォーリー氏をセクハラ疑惑で調査していると、AP通信が12日伝えた。2010年バンクーバー五輪に出場した元米国代表選手がインスタグラムで、過去にフォーリー氏が女性アスリートの裸写真を撮っていたなどと告発した。投稿では、北京五輪の男子スノーボードクロスで17位だったヘーゲン・カーニー（米国）からは、人種差別的な言葉を浴びせられた