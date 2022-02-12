子供が好きな彼氏だとしたら、当然結婚願望があるものだと思ってしまいますよね。しかし、子供は好きなのに結婚願望がないという男性も少なくありません。では、なぜ子供は好きなのに結婚願望はないのでしょうか。その心理を解説していきます。■まだ結婚するタイミングではない子供が好きなのに結婚願望はない彼氏の心理としては、まだ結婚するタイミングではないと思っているというものがあります。彼氏は子供が好きですし、いつ